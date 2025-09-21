Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı!

Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda netleşmeye başladı! Filipinler’in başkenti Manila’da sahneye çıkan Filenin Efeleri, Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı!

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi 24 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanal henüz açıklanmadı. FIVB’nin resmi duyurusunun ardından saat ve kanal bilgisi de netleşecek.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Polonya çeyrek final maçının TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN EFELERİ’NDEN TARİHİ BAŞARI!

Başantrenör Slobodan Kovac yönetiminde sahaya çıkan milli takım, Hollanda karşısında zor bir başlangıç yapmasına rağmen maçı 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19’luk setlerle kazanmayı başardı.

Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası’nda son sekiz takım arasına kalarak çeyrek finale yükseldi.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu