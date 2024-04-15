Final sezonu yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin 4. sezonu olmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Birce Akalay ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak sorularının cevapları araştırılıyor.
Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin son sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Lale Kıran ve Aslı Tuna karakterlerinin arasındaki ilişkinin değişmesiyle dizinin 4. sezonu olacak mı merak edildi.
Kuş Uçuşu'nun yayınlanan 3. sezonun final sezonu olarak açıklandı.
Bu nedenle dizinin 4. sezonu olmayacak.
Senaryosunu, Kiralık Aşk, Aşk 101 dizilerinin de senaristi olan Meriç Acemi kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor.
Dizide, deneyimli ve idealist bir haberci olan Lale Kıran'ın karşısında onun gibi olmaya "biri olmaya" can atan Aslı Tuna'nın mücadelesini anlatıyor.
İki farklı kuşağın başta olma mücadelesini anlatan dizide hangisinin yönteminin baskın geleceği ve bu ikili ilişkinin onları nasıl dönüştüreceğine odaklanıyor.
Kuş Uçuşu dizisinin oyuncuları:
Birce Akalay
Miray Daner
İbrahim Çelikkol
Demirhan Kaçel
İrem Sak
Defne Kayalar
Burak Yamantürk
Yasemin Eti
Zafer Engin
Özgür Daniel Foster
Muhammet Uzuner
Merve Nil Güder
Melih Selçuk