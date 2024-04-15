Final sezonu yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin 4. sezonu olmayacak

Birce Akalay ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Kuş Uçuşu dizisinin 4. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak sorularının cevapları araştırılıyor.

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin son sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Lale Kıran ve Aslı Tuna karakterlerinin arasındaki ilişkinin değişmesiyle dizinin 4. sezonu olacak mı merak edildi.

Kuş Uçuşu'nun yayınlanan 3. sezonun final sezonu olarak açıklandı.

Bu nedenle dizinin 4. sezonu olmayacak.

Senaryosunu, Kiralık Aşk, Aşk 101 dizilerinin de senaristi olan Meriç Acemi kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor.

Dizide, deneyimli ve idealist bir haberci olan Lale Kıran'ın karşısında onun gibi olmaya "biri olmaya" can atan Aslı Tuna'nın mücadelesini anlatıyor.

İki farklı kuşağın başta olma mücadelesini anlatan dizide hangisinin yönteminin baskın geleceği ve bu ikili ilişkinin onları nasıl dönüştüreceğine odaklanıyor.

Kuş Uçuşu dizisinin oyuncuları:

Birce Akalay

Miray Daner

İbrahim Çelikkol

Demirhan Kaçel

İrem Sak

Defne Kayalar

Burak Yamantürk

Yasemin Eti

Zafer Engin

Özgür Daniel Foster

Muhammet Uzuner

Merve Nil Güder

Melih Selçuk