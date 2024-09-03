Fındık fiyatları 130 lirayla haftayı açtı, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük açıkladı

Giresun fındık fiyatları yeni bir artışla daha haftaya başladı. Hamza Bölük'ün açıklamasına göre fındık fiyatları 120 liradan işlem görürken bu hafta itibari ile 130 liradan işlem görmeye başladı.

Bu 2 gelişmeye dikkat! Altın fiyatlarında düşüş yaşanır mı?

Bu 2 gelişmeye dikkat! Altın fiyatlarında düşüş yaşanır mı?

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fiyatların arz ve talep dengesi doğrultusunda belirlendiğine dikkat çekti.

Fındık piyasasının düzenli olarak takip edildiğini ve güncel fiyatların bu süreçte değişkenlik gösterebileceğini vurguladı.

GİRESUN FINDIK FİYATLARI EYLÜL 2024

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatlarının bu hafta itibari ile 130 liradan işlem gördüğünü duyurdu.

Ağustos ayında fındık fiyatlarının 120 liradan başladığını belirten Hamza Bölük, son günlerde fiyatların artış gösterdiğini de ifade etti.

Fındık fiyatlarındaki bu artış, sezonun başındaki fiyatlara kıyasla belirgin bir yükselişi işaret de ediyor.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, bu durumu piyasadaki dinamiklerin etkisiyle fiyatların yükselmesi olarak değerlendirdi ve fındık üreticileri ile alıcılarının bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmelerini önerdi.