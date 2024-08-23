Et fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme... Ticaret Bakanlığından dikkat çeken adım

Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların karkas et fiyatı düşmesine rağmen fiyatları güncellemediğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, başta İstanbul olmak üzere şehirlerde fiyatları düşürmeyen esnafa yönelik inceleme başlattı.

İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yaptığı belirlenen işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN 'ET FİYATI' AÇIKLAMASI

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde fahiş et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Fahiş et fiyatlarıyla ilgili hiçbir toleransımız olamaz. Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatla et tüketimine sebep olan bu hususu tolere etmeyeceğiz." diye konuşmuştu.