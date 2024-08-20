Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatı tabana yayacak yeni adım!

Ticaret Bakanlığı, ihracatın tabana yayılması için iş dünyasına çevrimiçi ihracat eğitimi verilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - . Ticaret Bakanlığı, ihracatın tabana yayılması ve iş çevrelerinin ihracat destekleri konusunda en güncel uygulamalarla ilgili olarak bilgilendirilmeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede bakanlık “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” düzenleyecek. Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, 17-19 Eylül tarihleri arasında çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilecek.

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Eğitim programının sonunda katılımcılar adına Dijital Katılım Belgesi düzenlenecek. Üç gün sürecek eğitimlerde iş insanlarına ticari bilgiye erişim, uluslararası ticari kurallar ve hedef pazar tespiti gibi genel ihracat eğitimi verilecek. Ayrıca, mal ve hizmet ihracatına yönelik sağlanan devlet destekleri, e-İhracat destekleri ve Kolay İhracat Platformu, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS), dahilde ve hariçte işleme rejimleri, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları anlatılacak. İhracatın örneklerle anlatılacağı eğitimlerde, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları da gündeme gelecek.