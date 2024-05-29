Fiorentina, Floransa'da kurulmuş futbol kulübüdür

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 22:35 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 22:41 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynanacak. 29 Mayıs akşamı gerçekleşecek olan Olympiakos – Fiorentina maçına kısa süre kala Fiorentina hangi ülkenin takımı, hangi ligde araması yapıldı.