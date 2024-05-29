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Fiorentina, Floransa'da kurulmuş futbol kulübüdür

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fiorentina, Floransa&#039;da kurulmuş futbol kulübüdür
Fiorentina, Serie A, Konferans Ligi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynanacak. 29 Mayıs akşamı gerçekleşecek olan Olympiakos – Fiorentina maçına kısa süre kala Fiorentina hangi ülkenin takımı, hangi ligde araması yapıldı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Konferans Ligi final maçına dakikalar kala Fiorentina takımının hangi şehir takımı olduğu gündeme geldi. İşte forma rengi ve ligine dair...

Fiorentina, İtalya takımıdır ve Serie A'da yer alıyor.

1926 senesinde kurulan takımın ilk günlerde renkleri Kırmızı ve Beyaz olurken 1928 senesinde Mor - Beyaz rengine döndürüldü. İç saha maçları 47.282 seyirci kapasiteli 'Comunale' Stadium "Artemio Franchi"'da yapılırken 2000-2001 sezonu başında Fatih Terim, teknik direktör olarak yer aldı. Terim döneminde İtalya Kupasında Milan'ı eleyerek finale yükseldi. 

Fiorentina, Floransa'da kurulmuş futbol kulübüdür - 1. Resim

2006 yılında ligi 4. sırada bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan takım, şike yapması sebebiyle Juventus ve Lazio kulüpleriyle birlikte küme düşürüldü ve ardından cezaları eksi puana çevrildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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