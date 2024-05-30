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FMF atağı geçiren Tuba Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FMF atağı geçiren Tuba Ünsal&#039;ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Tuba Ünsal, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden biri olan Tuba Ünsal'ın rahatsızlanması ardından sevenleri sağlık durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, sağlık durumunu sosyal medya hesabından duyururken FMF atağı nedir araştırıldı.

Televizyon ekranlarında yer alan ve birçok projede yer alan Tuba Ünsal, FMF atağı geçirdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından FMF atağının neden olduğu da merak konusu oldu.

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Ünsal, FMF atağı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanenin çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım" 

FMF atağı geçiren Tuba Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - 1. Resim

FMF ATAĞI NEDİR?

Bir diğer adı Ailevi Akdeniz Ateşi olan hastalıkta ateş, göğüs ağrısı ve karın ağrısı gibi etkiler görülürken nöbetler 24 saat ile 48 saat aralığında sürer. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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