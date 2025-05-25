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Formula 1 hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Monaco GP 2025 canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Formula 1 hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Monaco GP 2025 canlı yayın bilgileri
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Motor sporları tutkunlarının her sezon merakla beklediği Formula 1 Monaco Grand Prix’si, 2025 sezonunun sekizinci yarışı olarak bugün pist severlerle buluşuyor. Dar sokakları, keskin virajları ve sıfıra yakın hata toleransı ile motor sporlarının en prestijli mücadelelerinden biri kabul edilen Monako GP’de gözler pilotlar kadar yayın bilgilerine de çevrilmiş durumda. Formula 1 hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta sorgulanırken Monaco GP 2025 canlı yayın bilgileri de netleşti.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

2025 Formula 1 sezonunun sekizinci ayağı olan Monaco Grand Prix’si motor sporları dünyasının en prestijli yarışlarından biri olarak bugün gerçekleşiyor. Yarış tutkunlarının heyecanla beklediği Monaco GP Formula 1 yarışı Türkiye’de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Monaco GP 2025 canlı yayın bilgileri - 1. Resim

FORMULA 1 MONACO GP SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın en dikkat çeken yarışlarından biri olan Monaco GP 25 Mayıs 2025 Pazar günü düzenleniyor. Monte Carlo sokaklarında sahne alan ikonik yarışın başlangıç saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak açıklandı.

Dünkü (24 Mayıs) sıralama turlarında pilotlar, dar ve teknik virajlarla dolu Monte Carlo caddelerinde en iyi pozisyonu almak için kıyasıya mücadele verdi. Bugünkü yarış ise pozisyonlara göre start alacak ve Monaco GP'nin kaderi belli olacak.

Formula 1 hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Monaco GP 2025 canlı yayın bilgileri - 2. Resim

FORMULA 1 MONACO GP NEREDE İZLENİR, CANLI YAYIN NEREDE?

Formula 1 yarışı canlı izlemek isteyen sporseverler için farklı seçenekler olacak. beIN SPORTS 4, Türkiye’de resmi yayıncı kanal olarak Formula 1 Monaco GP yarışını canlı yayınlayacak. Uydu, kablo veya dijital platformlar üzerinden kanala erişim sağlayan kullanıcılar yarışı kesintisiz takip edebilecek.

Bununla birlikte daha kapsamlı bir izleme deneyimi sunan F1 TV Pro yalnızca yarış anını değil; onboard kameralar, pit telsiz sesleri ve teknik veriler eşliğinde Formula 1 atmosferini derinlemesine hissettiriyor. Ücretli abonelikle izlenen platform, Formula 1 dünyasının tüm detaylarını izleyiciye taşıyacak.

Formula 1 hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Monaco GP 2025 canlı yayın bilgileri - 3. Resim

FORMULA 1 YARIŞ PROGRAMI 2025

  • 30 Mayıs - 1 Haziran: İspanya GP
  • 13 - 15 Haziran: Kanada GP
  • 27 - 29 Haziran: Avusturya GP
  • 4 - 6 Temmuz: Britanya GP
  • 25 - 27 Temmuz: Belçika GP
  • 1 - 3 Ağustos: Macaristan GP
  • 29 - 31 Ağustos: Hollanda GP
  • 5 - 7 Eylül: İtalya GP
  • 19 - 21 Eylül: Azerbaycan GP

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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