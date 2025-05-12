Funda Kayacık O Ses Türkiye 2025 kaçıncı oldu? Halk oylamasıyla belli oldu

O Ses Türkiye 2025 sezonu sona erdi. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer aldığı programda finale kalan isimlerden biri de Funda Kayacık oldu. Halk oylamasına çıkan finale kalan iki isim arasından en çok oyu alan seçildi. Funda Kayacık O Ses Türkiye 2025 sıralaması netleşti.

O Ses Türkiye 2025 sezonu haftalar süren çalışmaların ardından sona erdi. Birincinin halk oylamasıyla belli olduğu programda finale kalan Funda Kayacık kaçıncı oldu, birinci oldu mu merak ediliyor.

FUNDA KAYACIK O SES TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

O Ses Türkiye final gecesinde, 16 yarışmacı arasından finale Gökhan Özoğuz'un takımından Mert Özer ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Funda Kayacık kaldı.

Yapılan halk oylaması sonucu en yüksek oyu alan isim Mert Özer olurken Funda Kayacık O Ses Türkiye'yi ikinci tamamladı.

FUNDA KAYACIK O SES TÜRKİYE 2025 BİRİNCİSİ OLDU MU?

Mert Özer ile birlikte O Ses Türkiye internet sitesinden halk oylamasına çıkan Funda Kayacık, yarışmayı ikinci tamamladı.

Kayacık, yarı finalde 2025 Eurovision birincisi Nemo'nun The Code şarkısını söyleyerek sosyal medyada birçok yorum, beğeni ve izlenme aldı.

FUNDA KAYACIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında doğan Funda Kayacık, 27 yaşındadır. Seslendirme sanatçısı olarak kariyerine devam eden Kayacık, 2016 yılında "rabarba" dublaj ile kariyerine başladı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın Opera bölümünü yüksek onur belgesi ile tamamladı. Bazı stüdyolarda vokal bazılarında ise dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Barbie filmlerinde Brooklyn Roberts ve Cocomelon'da Nico-Nina karakterlerini de seslendirdi. League of Legends (LoL) oyunundaki Briar karakterini Türkçe seslendirmesiyle dikkat çekmişti.