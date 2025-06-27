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Futbolda 2025-2026 sezonu fikstürü belli oluyor: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Futbolda 2025-2026 sezonu fikstürü belli oluyor: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak?
Süper Lig, TFF, Riva, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 2025-2026 yeni sezonu futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Sezon başlamadan en çok merak edilen konular arasında Süper Lig fikstür çekimi tarihi merak edildi. TFF'nin açıkladığı takımla fikstürlerin belli olacağı tarih belli oldu.

Futbolseverler 2025-2026 sezonu için  Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı duyuruları yakından takip ediyor. "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak?" sorgulamaları devam ederken TFF, fikstür çekimi tarihini açıkladı. 

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Süper Lig'de 2025/26 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek. 

4 Temmuz Cuma günü 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından 2025/26 sezonu müsabakaların düzenlenme sırası ve programı belli olacak.

Futbolda 2025-2026 sezonu fikstürü belli oluyor: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? - 1. Resim

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak 2025/26 Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Futbolda 2025-2026 sezonu fikstürü belli oluyor: Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak? - 2. Resim

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Süper Lig 2025-2026 transfer sezonu tarihleri netleşti. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi olarak bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran'da başlıyor ve 12 Eylül'e kadar devam edecek.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de sezonun ilk maçları 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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