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Vincenzo Montella ile yola devam! TFF sözleşme uzatma kararı aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vincenzo Montella ile yola devam! TFF sözleşme uzatma kararı aldı
A Milli Takım, Vincenzo Montella, TFF, Teknik Direktör, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılıyor. TFF, İtalyan hocayla anlaşmaya vardığını duyurdu.

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan çalıştırıcının sözleşmesinin yenileneceğini resmen açıkladı.

Vincenzo Montella ile yola devam! TFF sözleşme uzatma kararı aldı - 1. Resim

TFF'den yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu ile A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında sözleşme yenilenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme yenileme sürecine ilişkin resmi imza töreni, 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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