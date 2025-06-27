Vincenzo Montella ile yola devam! TFF sözleşme uzatma kararı aldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılıyor. TFF, İtalyan hocayla anlaşmaya vardığını duyurdu.
A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan çalıştırıcının sözleşmesinin yenileneceğini resmen açıkladı.
TFF'den yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu ile A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında sözleşme yenilenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sözleşme yenileme sürecine ilişkin resmi imza töreni, 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella katılacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran