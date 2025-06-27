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Takımın başına hoca yaptılar, 8 gün sonra kovdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Takımın başına hoca yaptılar, 8 gün sonra kovdular
Futbol, Türkiye, TFF 3. Lig, Teknik Direktör, İstifa, Ekonomi, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TFF 3. Lig takımı Mardin Mazıdağı Fosfatspor, 17 Haziran'da anlaştığı teknik direktör Zafer Hızarcı ile yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin Mazıdağı Fosfatspor'da ilginç bir gelişme yaşandı. Kulüp, 2025-2026 sezonu için anlaştığı yeni teknik direktör Zafer Hızarcı ile yollarını sadece 8 gün sonra ayırdı.

Fosfatspor, 17 Haziran'da teknik direktörlük görevine Zafer Hızarcı'nın getirildiğini duyurmuştu.

"EKONOMİK KOŞULLAR SEBEBİYLE..."

25 Haziran'da kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, son dönemde artan sporcu maliyetleri, kulüp giderlerinin yükselmesi ve genel ekonomik koşullar sebebiyle 2025-2026 sezonuna dair hedeflerini revize etme kararı almıştır. Bu doğrultuda, ana hedefimiz TFF 3. Lig'de kalıcılığı sağlamak olarak belirlenmiştir. Yapılan bu yeni planlama çerçevesinde, daha önce anlaşmaya vardığımız Teknik Direktör Zafer Hızarcı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Zafer Hızarcı ve ekibine kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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