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Galatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak? 'Kutlama asla bitmez' anlamı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından 26.06 "Kutlama asla bitmez" paylaşımı yaptı. Transfer sezonunda yapılan paylaşım taraftar arasında merak uyandırdı. Galatasaray 26 Haziran'da ne açıklayacak gündemde yer alırken sosyal medyada transfer veya yeni sezon formalarının tanıtılacağı öne sürüldü.

2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray beşinci yıldızını da taktı. Kulüp, dönem dönem sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz duyurularından birini bugün paylaştı. 26 Haziran tarihini işaret ederek "Kutlama asla bitmez 26.06" yazan paylaşımı sonrası Galatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak merak edildi. Gündemde yeni transferler ve forma tanıtımı var. 

GALATASARAY 26 HAZİRAN'DA NE AÇIKLAYACAK?

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kutlama asla bitmez. 26.06" paylaşımı merak uyandırdı. Yayınlanan animasyonda yıldız kayan bir animasyon yer alırken gölgesi görünen bir futbolcu yer alıyor. Taraftarın çoğunluğu yıldız detayı nedeniyle yeni formaların tanıtımının yapılacağı ve satışa çıkacağı tarih olarak 26 Haziran'ı değerlendirirken bir kesimde yeni transfer iddialarını öne sürdü. 

Galatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak? 'Kutlama asla bitmez' anlamı - 1. Resim

Kulübün geleceğine yönelik planları merak edilirken Galatasray'ın 26 Haziran'da ne açıklayacağı merak konusu. Ancak kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sloganın Puma işbirliğinde hazırlanması ve GS Store'da paylaşılması yeni formaların tanıtım kampanyasının bir parçası olduğunu iddialarını güçlendiriyor.

Galatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak? 'Kutlama asla bitmez' anlamı - 2. Resim

GALATASARAY 26 HAZİRAN'DA YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLAYACAK İDDİALARI

Yapılan paylaşımdaki gölgeli futbolcu görüntüsü, yeni bir oyuncunun tanıtımına yönelik bir ipucu olarak yorumlandı. Ancak kulüpten henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Galatasaray 26 Haziran’da ne açıklayacak? 'Kutlama asla bitmez' anlamı - 3. Resim

GS KUTLAMA ASLA BİTMEZ 26.06 MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Kutlama Asla Bitmez 26.06" mesajı, taraftarına verdiği sürpriz mesajı anlatıyor. Kulübün 2024-2025 sezonunda elde ettiği şampiyonluk ve armasına işlediği 5. yıldızın ardından, yeni zaferlerini ve sürpriz duyuruları müjdeliyor. 

2024-2025 sezonuyla birlikte üst üste üç sezon şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, armasına 5. yıldızı işleyen ilk Türk takımı oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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