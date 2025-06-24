Okan Buruk'un Al-Nassr kararı: Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da görev yaptığı 3 yılda 3 şampiyonluk kazanan Okan Buruk'un, Cristiano Ronaldo'lu kadrosuyla dikkat çeken Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Süper Lig'de art arda 3 şampiyonluk kazanıp, armasına 5'inci yıldızı ekleyen Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği bir anda tartışma konusu oldu. 2022'de göreve geldiği sarı-kırmızılılarda oldukça başarılı bir grafik çizen Buruk, hakkında ortaya atılan Suudi Arabistan iddiasıyla gündem oldu.

"Al-NASSR İSTİYOR" İDDİASI

İtalyan basını, 51 yaşındaki çalıştırıcının, Al-Nassr'ın teknik direktörlük listesinin ilk sırasında yer aldığını yazdı. Ancak Okan Buruk'un, sadece Suudi Arabistan'dan değil Avrupa'dan gelecek tekliflere de kulaklarını tıkadığı öğrenildi.

GÖZÜ FATİH TERİM'İN REKORUNDA

A Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un, 2026 yazına kadar sözleşmesinin devam ettiği Galatasaray'dan ayrılma gibi bir düşüncesi yok.

Başarılı teknik adam, ligde üst üste 4'üncü şampiyonluğu kazanarak, kulüp efsanesi Fatih Terim'in (1996-2000 arasında art arda şampiyonluk kupasını kaldırdı) rekoruna ortak olmak ve sarı-kırmızılılarla Avrupa'da başarı kazanmayı hedefliyor.