Galatasaray-Aston Villa maçının oynanacağı stat, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı-kırmızılı takımın son iç saha karşılaşmasını farklı bir statta oynamasının ardından İngiliz temsilcisiyle yapılacak mücadele için belirlenen adres merak ediliyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediği karşılaşma öncesinde stat, maç saati ve canlı yayın bilgileri netleşti.

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Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi için geri sayım başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, organizasyondaki son iki maçını kazanarak topladığı 6 puanla beşinci haftaya hazırlanıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa ise 9 puanla İstanbul deplasmanına gelecek. Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında stat değişikliğine gitmesi nedeniyle Aston Villa maçının nerede oynanacağı da merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı nerede, hangi statta oynanacak, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanırken maçın gerçekleştirileceği stat da kesinleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u kendi sahası yerine Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlamıştı. Bu değişikliğin nedeni, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı statta gerçekleştirilen zemin bakım ve iyileştirme çalışmalarıydı. Zemin çalışmalarının ardından Avrupa karşılaşması için yeniden kendi stadına dönecek olan Galatasaray, İngiliz temsilcisini taraftarının önünde konuk edecek. Galatasaray-Aston Villa maçı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray-Aston Villa maçı nerede, hangi statta oynanacak?

GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da Lille ve Stuttgart karşısında elde ettiği galibiyetlerin ardından iç sahada kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Konuk ekip Aston Villa ise Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Barcelona deplasmanından mağlubiyetle ayrılmıştı. Galatasaray-Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

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