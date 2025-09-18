Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray Eintracht Frankfurt'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları

Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları

- Güncelleme:
Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray&#039;ın gruptan çıkma senaryoları
Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur merak ediliyor. Galatasaray gruptan nasıl çıkar araştırılmaya şimdiden başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezona başlayan Galatasaray, ilk haftada Almanya’da Eintracht Frankfurt ile kozlarını bu akşam paylaşacak.

Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Galatasaray gruptan nasıl çıkar futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı için geri sayım ise başladı!

Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları - 1. Resim

GALATASARAY EINTRACHT FRANKFURT’A YENİLİRSE NE OLUR, YENERSE NE OLUR?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar için bu akşamki karşılaşma, gruptaki yol haritasını belirleyecek.

Galatasaray Eintracht Frankfurt'u yenerse üç puanla moral bularak grupta avantaj yakalayacak. Fakat yenilirse iç sahada oynanacak diğer maçların önemi katlanarak artacak.

Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları - 2. Resim

GALATASARAY EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKAR MI?

Galatasaray Eintracht Frankfurt maçını kazanırsa gruptan çıkma yolunda avantajlı olacak fakat tek maçlık sonuç gruptan çıkmak için yeterli değil. Sarı-kırmızılıların kalan grup maçlarında da galibiyet göstermesi gerekiyor.

Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları - 3. Resim

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Yeni formatta ilk 24’e kalan takımlar yoluna devam edecek. Galatasaray’ın hedefi yakalaması için en az 11 puana ulaşması gerekiyor. İlk 8’e girmek için ise 15-16 puan toplanması şart. Bu nedenle sarı-kırmızılıların iç sahadaki maçlarını kazanması, deplasmanlardan ise puanla dönmesi oldukça mühim.

Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları - 4. Resim

GALATASARAY EINTRACHT FRANKFURT’A KAYBEDERSE ELENİR Mİ?

Frankfurt maçında alınacak bir mağlubiyet, Galatasaray için yolun sonu değil, grup maçlarında mücadele devam edecek. Şampiyonlar Ligi’nin yeni sisteminde tek maçlık kayıplar sonucu belirlemiyor.

