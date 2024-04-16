Galatasaray Pendikspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
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Galatasaray Pendikspor maçı ne zaman, bilet satışları başladı mı araştırılıyor.
Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Pendikspor maçının tarihi ve biletleri araştırılıyor.
Galatasaray Pendikspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Galatasaray'ın ev sahipliğinde Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maçta sarı kırmızılılar ligdeki birinciliğini korumak için mücadele edecek.
Pendikspor'da Brezilyalı stoper Welinton, Başakşehir maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
Maç, beinSports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
87 puanla ligde birinci sırada olan Galatasaray'ı 85 puanla Fenerbahçe takip ediyor.
Süper Lig'de son haftalara girerken birincilik mücadelesi veren iki takımın oynadığı maçlardan galibiyetle dönmesi kritik önem taşıyor.