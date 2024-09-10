Galatasaray Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da yapılacak

14 Eylül Cumartesi günü yapılacak Galatasaray Rizespor maçı akşam saat 20.00'da gerçekleşecek. Merakla beklenen maçın yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler ise merak konusu.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun beşinci haftası büyük bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlayarak sahasında zorlu bir maça çıkacak.

İki takım, Trendyol Süper Lig yarı final maçı kapsamında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig’de iddialı bir performans sergilemek isteyen her iki takım da, bu kritik maçta üç puan kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Çaykur Rizespor Süper Lig karşılaşması, Galatasaray’ın ev sahipliğinde İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

Taraftarlar bu büyük heyecana stadyumda tanık olmak için Passo sistemi üzerinden bilet alabiliyorlar.

Galatasaray Çaykur Rizespor maç biletleri, 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14.00 itibari ile Galatasaray logolu Passolig kartı sahipleri için satışa çıkmış durumda.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports platformuna sahip olan izleyiciler, bu dev karşılaşmayı şifreli olarak takip edebilecekler.

Öte yandan Digiturk ve Kablo TV gibi platformlardan da Bein Sports kanalına erişim sağlanabilecek.

Futbolseverler bu önemli maç için frekans ve platform bilgilerini takip ederek karşılaşmayı canlı izleyebilecekler.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun şampiyonluk yarışında büyük başarı elde ederken, bu sezona da hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Takım, hem iç sahada hem de deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek, zirve mücadelesinde iddiasını sürdürüyor. Teknik direktör ve futbolcular Çaykur Rizespor karşısında da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklar.

Çaykur Rizespor ise Süper Lig’de sağlam bir performans sergilemek ve üst sıralarda yer almak istiyor.

Sezonun ilk haftalarında sergilediği futbol ile dikkat çeken Rizespor, bu maçta da Galatasaray karşısında puan almak için mücadele edecek.