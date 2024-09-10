Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti

Galatasaray'ın Nicola Zalewski transferinde düğüm çözülüyor. Sarı-kırmızılılar, Roma ile el sıkıştı. Polonya Milli Takımı'nda olan 22 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle görüştükten sonra son kararını verecek.

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Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek. Sayılı günler kala takımlar son imzaları attırmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu sezon; Batshuayi, Sara, Jelert ve Osimhen'i alan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aslan'ın hedefindeki isimlerden biri Roma'da forma giyen Nicola Zalewski. Sarı-kırmızılılar, Roma ile her konuda anlaştı ve 22 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Roma'ya Zalewski için 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde bir teklif sundu.

İtalyan takımıyla kontratı gelecek sezon bitecek olan sol kanat oyuncusu Galatasaray'ın teklifini kabul ederse transfer tamamlanacak.

2021 yılında Roma'da A takım seviyesine çıkan Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.