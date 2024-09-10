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Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Nicola Zalewski transferinde düğüm çözülüyor. Sarı-kırmızılılar, Roma ile el sıkıştı. Polonya Milli Takımı'nda olan 22 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibiyle görüştükten sonra son kararını verecek. 

Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek. Sayılı günler kala takımlar son imzaları attırmak için yoğun mesai harcıyor. 

Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti - 1. Resim

Bu sezon; Batshuayi, Sara, Jelert ve Osimhen'i alan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti - 2. Resim

Aslan'ın hedefindeki isimlerden biri Roma'da forma giyen Nicola Zalewski. Sarı-kırmızılılar, Roma ile her konuda anlaştı ve 22 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti - 3. Resim

TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Roma'ya Zalewski için 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde bir teklif sundu.

Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti - 4. Resim

İtalyan takımıyla kontratı gelecek sezon bitecek olan sol kanat oyuncusu Galatasaray'ın teklifini kabul ederse transfer tamamlanacak.

Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti - 5. Resim

2021 yılında Roma'da A takım seviyesine çıkan Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Galatasaray Roma ile anlaştı son sözü Nicola Zalewski söyleyecek! Transferin detayları netleşti - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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