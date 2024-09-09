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Galatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi, genç oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Galatasaray taraftarlarının gündeminde olan transfer büyük bir yankı buldu.

5 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray ve Benfica kulüpleri arasında yapılan görüşmeler nihayet sonuçlandı.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Sarı-Kırmızılı ekip ile 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. 

Galatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a veda ederek yurt dışı kariyerine ilk adımını attı.

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica ile anlaşan milli futbolcu, artık Avrupa sahnesinde boy gösterecek.

Uzun süredir transfer dedikodularının merkezinde yer alan Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi, Galatasaray taraftarları için büyük bir duygu yoğunluğu meydana getirdi.

Galatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu - 2. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIYOR MU?

Kariyerinde ilk kez yurt dışına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından sevilen ve sıkı takip edilen milli futbolcu, Galatasaray’da geçirdiği dört yıl boyunca önemli başarılara imza atmıştı.

Özellikle Türkiye Süper Lig’inde gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren genç oyuncu, Avrupa’nın dev kulüplerinden biri olan Benfica’nın formasını giyecek.

Galatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu - 3. Resim

Kerem’in Benfica’ya transferi, hem Galatasaray hem de Türk futbolu için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Yurt dışında Türk futbolcularının başarısı her zaman merakla takip edilirken, Kerem’in bu yeni macerasında nasıl bir performans sergileyeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Galatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu - 3. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU VEDA MESAJI YAYINLADI

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı duygusal bir veda mesajı ile Galatasaray camiasına ve taraftarlarına teşekkür etti.

Mesajında, Galatasaray’a transfer olduğu ilk anlardan bu yana yaşadığı heyecanı ve futbol kariyerinde Sarı-Kırmızılı formayla geçirdiği dört yılın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan futbolcu, Galatasaray’ı her zaman kalbinde taşıyacağını belirtti.

Özellikle Galatasaray’da kazandığı tecrübeler ve taraftarların desteği ile yaşadığı duygusal anlara değindiği mesajı, taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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