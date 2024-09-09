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Süper Lig'de olay transfer! Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar Hatayspor'da

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Süper Lig&#039;de olay transfer! Beşiktaş&#039;tan ayrılan Aboubakar Hatayspor&#039;da
Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi resmen kapandı.

Yeni sezon planlamasında yer almayan Kamerunlu golcü, Hatayspor ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

Kamerun Milli Takımı kampında olan 32 yaşındaki oyuncunun 10 Eylül'de Zimbabwe ile oynanacak mücadele sonrasında Mersin'e geleceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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