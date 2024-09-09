Beşiktaş 2 dünya yıldızının peşinde! Victor Osimhen kadar ses getirecek...

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i alarak tüm dünyada gündem olmasının ardından bu kez bombaları Beşiktaş patlatacak. Bu sezon nokta atışı transferler yapan siyah-beyazlı ekip, 2 dünya yıldızına kanca attı. İşte detaylar...

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Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Kartal'ın başarısında aslan payı ise yaz transfer döneminde alınan yıldızlar. Siyah-beyazlılar, dünyada ses getirecek 2 isimle daha temas halinde.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'e imza attırmasıyla tüm dünyanın gözü bir anda Süper Lig'e çevrilmişken, Beşiktaş'tan da benzer bir atak geldi.

İLK BOMBA SADIO MANE

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Al Nassr'dan Sadio Mane'yi transfer etmek istiyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Beşiktaş ve Al Nassr, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşması yaptı.

Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer'den Mane transferinde kolaylık istedi. Al Nassr'da gözden çıkarılan yıldız oyuncu da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Beşiktaş'a bu transferde ünlü bir iş insanının da finansal destekte bulunacağı öğrenildi.

TRIPPIER İÇİN DEVREDE

Aboubakar, Amartey ve Chamberlain ile yollarını ayırarak kadroda yer açmayı hedefleyen Beşiktaş, sağ beke takviye yapacak. Siyah-beyazlılar, sağ bek transferinde Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'e yöneldi.

Takımdan ayrılmak isteyen İngiliz yıldız için Newcastle'a baskı yapan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Trippier'in ikna edilmesi durumunda ise imzalar atılacak.