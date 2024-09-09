F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'ya büyük şok! Brezilya'da silahlı saldırı...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 9 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 10:10 - Güncelleme:

Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı soyguna uğradı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlatan Josef, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar." ifadelerini kullandı.