F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'ya büyük şok! Brezilya'da silahlı saldırı...
Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı soyguna uğradı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlatan Josef, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar Türkiye'de forma giyen Josef de Souza, şoke eden bir saldırıya uğradı.
Süper Lig'de; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayan Brezilyalı futbolcu, yaşadıklarını sosyal medya aracılığıyla anlattı.
Kariyerini ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'da sürdüren deneyimli yıldız, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Brezilya'da oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak dehşet anlarını anlattı.
Büyük bir şok yaşayan Josef, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.