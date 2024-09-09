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Galatasaray 2 transfer için atağa kalktı! Zalewski ve Edimbe'nin son durumu belli oldu

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Galatasaray 2 transfer için atağa kalktı! Zalewski ve Edimbe&#039;nin son durumu belli oldu
Spor Haberleri

Transfer çalışmalarında sona yaklaşan Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski ve Frankfurt'tan Junior Dina Edimbe için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, orta saha ve kanat için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Frankfurt'un orta sahası Junior Dina Edimbe ve Roma'nın sol kanatı Nicola Zalewski için devreye girdi.

İki oyuncuyu da ikna eden yönetimin, iki takımla da yoğun görüşmeler yapıyor.

Edimbe'nin kiralık olarak Zalewski'nin de bonservisiyle almayı düşünen Galatasaray'ın stoper transferini de devre arasına kadar askıya aldığı öğrenildi.

Galatasaray 2 transfer için atağa kalktı! Zalewski ve Edimbe'nin son durumu belli oldu - 1. Resim

STOPER TRANSFERİ OCAK'A SARKTI

Lille'den 25 yaşındaki stoper Alessandro'yu gözüne kestiren Aslan, Fransız ekibini yüksek bonservis talebinden dolayı geri adım attı.

Alessandro, Lille'nin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı play-off maçlarında süre alarak göz doldurmuştu.

Fransa temsilci bu sezon yoluna Devler Ligi gruplarında devam ediyor.

Düzenleyen:  - Spor
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