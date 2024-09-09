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Kostıc çalımı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın istediği Sırp yıldızın işini bitirdi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kostıc çalımı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın istediği Sırp yıldızın işini bitirdi 
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferin bitmesine günler kala Jose Mourinho’nun özel isteğiyle harekete geçen sarı lacivertliler Juventus ve Filip Kostic’le anlaştı. Transferde dengeleri Tadic faktörü bozdu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Victor Osimhen transferiyle psikolojik üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun boşluğunu da Juventus’tan Filip Kostic ile doldurmayı planlıyordu.

Branco el sıkıştı 

Ancak F.Bahçe, sarı kırmızlıların hayallerine kan doğradı. Medina anlaşmasının ardından transfere nokta koyması beklenen sarı lacivertliler, Jose Mourinho’nun talebi üzerine Kostic için harekete geçti. İtalyan kaynaklı haberlere 31 yaşındaki Sırp sol açığın menajeri Alessandro Lucci’yle bir araya gelen sportif direktör Mario Branco masadan el sıkışarak ayrıldı. 

Önce kiralık 

Çok sayıda talibi olan Kostic için Galatasaray favori gösteriliyordu. Ancak son anda Fenerbahçe devreye girerek dengeleri bozdu ve lehine değiştirdi. Sarı lacivertlilerin Sırp yıldızı millî takımdan arkadaşı olan Dusan Tadic’in aracılığıyla ikna etti. Kostic’in Tadic’le yaptığı görüşmeden sonra Jose Mourinho faktörünü de düşünerek Kanarya’ya ‘evet’ dediği öğrenildi. Sağlık raporları temiz çıkan ve eski sakatlıklarından dolayı kronik bir durumu bulunmayan sol kanat satın alma opsiyonuyla kiralandı.  

Yeni bir meydan okuma

Kariyerinin en parlak dönemini Eintracht Frankfurt’la Bundesliga’da yaşayan Kostic, beklediğini bulamadığı Juventus’tan ayrılarak F.Bahçe’yi tercih etti ve bunu yeni bir meydan okuma olarak gördü.

13 eksikle çalışacak

F.Bahçe, 2 günlük iznin ardından bugün yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak. Sarı lacivertliler, millî takımlarda bulunan 11 oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Osayi ve Djiku’dan mahrum çalışacak. Djiku’nun hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Medina’ya sakatlık koruması

Cristian Medina’nın transferi için Boca Juniors’la el sıkışan F.Bahçe anlaşmaya sakatlık şartı koydu. 22 yaşındaki orta saha için bonuslar ve ek ödemeler dahil yaklaşık 20 milyon doları masaya koyan sarı lacivertliler, ocak ayında takıma katılması planlanan Medina’nın ciddi bir sakatlık yaşaması hâlinde transferden cayabilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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