Galatasaray Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? GS TS maç kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşıyor. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve şampiyon olmak için sahaya çıkacak Galatasaray Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu. GS TS maç kadrosu açıklandı.

2024/25 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ve Trabzonspor bu akşam 20.45'te oynanacak. ATV ekranlarında yayınlanacak GS TS ilk 11'leri belli oldu. Taraftarlar maç kadrosu ve yedek oyuncuları merak ediyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray ilk 11: Günay, Sanchez, Sallai, Yunus, Eren, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina

Trabzonspor ilk 11: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Türkiye Kupası'nda 20'nci randevusuna çıkacak Galatasaray ve Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'lerin açıklanmasıyla belli oldu. İki takım arasındaki son 5 maçı Galatasaray kazandı.

Galatasaray maça tam kadro çıkarken Trabzonspor'da Enis Destan ve Hüseyin Türkmen yer almıyor.

Sarı kırmızılılarda yedeklerde, Muslera, Jakobs, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed, Kaan, Cuesta, Frankowski, Morata

TRABZONSPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Günay, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper ve Osimhen maçın ilk 11'i oldu.

Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu. Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme ve Banza maçın ilk 11'i oldu.