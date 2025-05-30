Galatasaray'da Muslera yerine hangi kaleci gelecek? Muslera'nın yeni takımı merak ediliyor

Galatasaray'ın efsaneleşen kalecisi Fernando Muslera'nın vedası kesinleşti. Galatasaray'ın kaleci transferi merak ediliyor. Galatasaray'da Muslera yerine hangi kaleci gelecek merak ediliyor.

Süper Lig’de 2024-25 sezonunda 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dikti. Ancak 14 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera’nın 30 Mayıs'ta Başakşehir maçıyla takıma veda edeceği açıklanması, kaleci arayışlarını hızlandırdı.

GALATASARAY’DA MUSLERA YERİNE HANGİ KALECİ GELECEK?

Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığıyla boşalacak kaleci pozisyonu için yoğun bir transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

Kulüp, Nice’in 25 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka’yı listenin ilk sırasına yerleştirdi. Sarı-kırmızılılar Bulka için Nice ile pazarlıklara başladı.

15 milyon euro bütçe ayrılan transferde Bulka’nın gençliği ve potansiyeli öne çıkıyor. Bu sezon Ligue 1’de 40 maçta 8 kez kalesini gole kapatan Bulka, Chelsea altyapısından yetişmiş ve Polonya Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Diğer bir aday ise Aston Villa’dan Emiliano Martinez. 32 yaşındaki Arjantinli kaleci, 2022 Dünya Kupası’ndaki performansıyla adını dünyaya duyurdu ancak yüksek maaş beklentisi Galatasaray’ı zorluyor.

MUSLERA HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Fernando Muslera, 30 Mayıs'taki Başakşehir maçıyla Galatasaray’a veda edeceğini 29 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Uruguaylı efsane, 14 yıllık kariyerinde 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazandı. Ancak Muslera'nın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor.