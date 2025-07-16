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Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 sezonu öncesi Galatasaray'ın hazırlık maçları takvimi taraftarın gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılılar Avusturya ve İstanbul'da oynanacak 4 hazırlık maçına çıkacak. Kamp programı 19 Temmuz'da başlayacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak, taraftarın gündeminde yer alıyor. 2025-2026 sezonuna hazırlık yapan sarı kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN 2025?

Galatasaray, kamp sürecinde Avusturya'da 2 maça çıkacak. 

20 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker ile maç oynayacak. 

23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak.

İki mücadele de Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Rams Park'ta ise 2 hazırlık maçına çıkacak. 

26 Temmuz'da Fransız takımı Strasbourg,

2 Ağustos’ta ise Serie A ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak? - 1. Resim

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ TAKIMLARLA OYNANACAK?

Sarı kırmızılı ekip hazırlık maçlarını; Avusturya takımı Admira Wacker,  İtalya takımı Cagliari, Fransız takımı Strasbourg ve İtalya takımı Lazio ile oynayacak. 

Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak? - 2. Resim

SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon, 8 Ağustos'taki maçlarla başlayacak. 

Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor

GALATARAY 2025-2026 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük

3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray

6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray

10. Hafta: Galatasaray - Göztepe

11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

17. Hafta:  Galatasaray - Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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