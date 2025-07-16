Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak?
2025-2026 sezonu öncesi Galatasaray'ın hazırlık maçları takvimi taraftarın gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılılar Avusturya ve İstanbul'da oynanacak 4 hazırlık maçına çıkacak. Kamp programı 19 Temmuz'da başlayacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman, hangi takımlarla oynanacak, taraftarın gündeminde yer alıyor. 2025-2026 sezonuna hazırlık yapan sarı kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN 2025?
Galatasaray, kamp sürecinde Avusturya'da 2 maça çıkacak.
20 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker ile maç oynayacak.
23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak.
İki mücadele de Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.
Rams Park'ta ise 2 hazırlık maçına çıkacak.
26 Temmuz'da Fransız takımı Strasbourg,
2 Ağustos’ta ise Serie A ekibi Lazio ile karşılaşacak.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ TAKIMLARLA OYNANACAK?
Sarı kırmızılı ekip hazırlık maçlarını; Avusturya takımı Admira Wacker, İtalya takımı Cagliari, Fransız takımı Strasbourg ve İtalya takımı Lazio ile oynayacak.
SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sezon, 8 Ağustos'taki maçlarla başlayacak.
GALATARAY 2025-2026 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük
3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray
6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor
7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray
8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Göztepe
11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray
13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
17. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa