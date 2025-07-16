Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu sözleri! Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi. Marotta, Çalhanoğlu'nun takımın bir parçası olduğunu ve sezon öncesi kampa katılacağını söyledi.

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son dönemde yıldız oyuncunun takımı Inter'den ayrılmak istediği ve çocukluk hayali olan Galatasaray’a transfer olma arzusunda olduğu iddiaları öne çıkmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların Inter’e yaptığı teklifin beklentilerin altında kaldığı ve bu nedenle görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtilmişti.

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BAŞKANDAN "HAKAN" SORUSUNA CEVAP

Konuya ilişkin son gelişme ise Inter Başkanı Giuseppe Marotta’dan geldi. NTV Spor’un aktardığına göre Marotta, Serie A kulüpler birliği toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Çalhanoğlu ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Marotta, “Hayır, o her anlamda bizim oyuncumuz. Çağrıldığında da buraya gelecektir.” sözleriyle cevao verdi. Ayrıca, milli futbolcunun sezon öncesi kampına katılacağını da belirtti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.