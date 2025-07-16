Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu sözleri! Başkan resmen açıkladı

Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu sözleri! Başkan resmen açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu sözleri! Başkan resmen açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi. Marotta, Çalhanoğlu'nun takımın bir parçası olduğunu ve sezon öncesi kampa katılacağını söyledi.

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son dönemde yıldız oyuncunun takımı Inter'den ayrılmak istediği ve çocukluk hayali olan Galatasaray’a transfer olma arzusunda olduğu iddiaları öne çıkmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların Inter’e yaptığı teklifin beklentilerin altında kaldığı ve bu nedenle görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtilmişti.

BAŞKANDAN "HAKAN" SORUSUNA CEVAP

Konuya ilişkin son gelişme ise Inter Başkanı Giuseppe Marotta’dan geldi. NTV Spor’un aktardığına göre Marotta, Serie A kulüpler birliği toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Çalhanoğlu ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Marotta, “Hayır, o her anlamda bizim oyuncumuz. Çağrıldığında da buraya gelecektir.” sözleriyle cevao verdi. Ayrıca, milli futbolcunun sezon öncesi kampına katılacağını da belirtti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir testereyle 200 yıllık tarihi sildiler! 'Sycamore Gap' davasında karar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ortaya Niguez! Trabzonspor, A. Madrid’den ayrılan İspanyol yıldızı gündemine aldı  - SporTrabzonspor İspanyol yıldızı gündemine aldı Ederson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi  - SporEderson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi Fener’in son umudu! Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son, Ada’dan ayrılacak  - SporFener’in son umudu! Mourinho da istiyorOle istedi, geldi! Kartal’ın yeni sağ beki Kyle Walker-Peters'ın meziyetleri oldukça fazla - SporOle istedi, geldi! Kartal’ın yeni sağ beki çok meziyetliBeşiktaş’ın çocuğuyum! Siyah beyazlıların yeni yıldızı Orkun Kökçü, Avusturya’da mesaiye başladı - SporOrkun Kökçü, Avusturya’da mesaiye başladıFenerbahçe, Galatasaray derken... Süper Lig'de transfer bombası patlıyor - SporTransfer bombası patlıyor! Yıldız isim Antalya'da
Sonraki Haber Yükleniyor...