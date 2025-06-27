Gassal 3.sezon ne zaman? Yeni bölüm sürprizlerle dolu!

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi edinen Gassal, 3. sezon için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda diziye sürpriz bir oyuncu dahil olacak. Peki Gassal 3. sezon ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı Gassal dizisi, yayınlandığı ilk sezondan itibaren hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. İzleyiciler heyecanla yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını ve kadroya kimlerin katılacağını araştırıyor.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?

Gassal dizisinin üçüncü sezonuna ilişkin ilk resmi açıklama senarist Sümeyye Karaarslan’dan geldi. Karaarslan, 2. sezon galasında yaptığı açıklamada, dizinin üçüncü sezonunun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bu açıklama, dizinin sıkı takipçileri arasında heyecan oluşturdu. Gassal 3.sezonun yayın tarihi ilerleyen günlerde resmi hesaplardan duyurulacak.

GASSAL YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Gassal’ın 3. sezon yayın takvimi henüz netlik kazanmadı. Ancak gelen kulis bilgilerine göre çekimlerin yaz ayları içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor. Yayın tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, dizinin yeni bölümlerinin 2025 sonbaharında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yapım ekibinin hızlıca senaryo sürecine girmesi, sezonun ertelenmeden yayınlanabileceğine işaret ediyor.

GASSAL 3.SEZONDA SÜRPRİZ OYUNCULAR

Yeni sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri de kadroya dahil olacak yeni oyuncular. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre, son olarak “Deha” dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Emir Benderlioğlu, Gassal dizisine transfer oldu. Yeni sezonda “gassalın şoförü Merdan” karakteri yerine, “Affan” isimli sürpriz bir karakterle ekranlara dönecek.