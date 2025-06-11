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Gazi Yaşargil cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Cenaze töreni detayları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazi Yaşargil cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Cenaze töreni detayları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Modern beyin cerrahisinin öncüsü, “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanlı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025’te 99 yaşında hayata veda etti. Gazi Yaşargil cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gazi Yaşargil cenaze töreni detayları kamuoyunun ve tıp dünyasının gündeminde yer alıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük beyin cerrahlarından biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025'te 99 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı kayıp, tıp camiasını ve sevenlerini yasa boğarken Gazi Yaşargil cenaze töreni ne zaman merak edildi.

GAZİ YAŞARGİL CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefat haberi, 11 Haziran 2025’te Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Ancak cenaze töreninin tarihi ve saati hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gazi Yaşargil cenaze töreni detayları netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

Gazi Yaşargil cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Cenaze töreni detayları - 1. Resim

GAZİ YAŞARGİL CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in cenazesinin İstanbul’da bir camiden kaldırılması bekleniyor ancak kesin yer bilgisi henüz açıklanmadı.

Oxford, Beijing ve Little Rock’taki mikrocerrahi laboratuvarlarına ad verilen Yaşargil’in anısına, uluslararası tıp camiasından temsilcilerin de törene katılması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde cenaze detayları haberimize eklenecektir.

Gazi Yaşargil cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Cenaze töreni detayları - 2. Resim

GAZİ YAŞARGİL NEDEN ÖLDÜ?

Yaşargil’in ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 99 yaşında vefat eden Yaşargil'in yaşı nedeniyle doğal sebeplerle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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