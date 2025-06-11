Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil&#039;in hayatı ve çalışmaları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına sahip olan modern beyin cerrahisinin kurucularından Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ölüm haberinin gelmesinin ardından sağlık camiası büyük bir hüzün yaşadı. Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Bakan Memişoğlu, Prof. Dr. Yaşargil'in “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçildiği detayını vererek büyük bir değeri kaybettiğimizin altını çizdi. İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini duyurdu. Ardından birçok kişi Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını ve araştırmalarını merak etmeye başladı. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları - 1. Resim

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR, NERELİ?

Gazi Yaşargil, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuştur. Yaşargil, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimine Ankara Üniversitesi'nde başladı.

1944 yılında Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etti. 1945 yılında İsviçre'ye geçerek Basel Üniversitesi'ne devam etti ve 1950 yılında doktorasını burada tamamladı.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları - 2. Resim

GAZİ YAŞARGİL'İN ÇALIŞMA HAYATI

Yaşargil tıp kariyerine Bern Üniversitesi'nde psikiyatri alanında yardımcı doçent olarak devam etti. Ardından Basel Üniversitesi'nde beyin cerrahisi (nöroşirürji) bölümünde görev almaya başladı.

1957-1965 yılları arasında Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde beyin cerrahisi alanında yoğun çalışmalar yapıldı. 1965 yılında doçent unvanını aldıktan sonra, 1965-1967 yılları arasında ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Vermont Üniversitesi'nde, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Peardon Donaghy ile birlikte mikrovasküler cerrahi üzerine araştırmalar yürüttü.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları - 3. Resim

Dünyada modern beyin ve sinir cerrahinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil için 2022 yılında, Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın tavsiyesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adına anma pulu basılan ilk doktor olmuştu.

Prof. Dr. Yaşargil'in 97. doğum gününde kullanıma sunulan anma pulu, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliğine sahipti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tavuklarını beslemeye inmişti! Yorgun mermi isabet etti, oracıkta can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KAAN savaş uçağı özellikleri neler? Türkiye'nin milli muharip uçak KAAN hakkında bilinenler - HaberlerKAAN savaş uçağı özellikleri neler? Türkiye'nin milli muharip uçak KAAN hakkında bilinenlerZehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler? - HaberlerZehirli kene nasıl anlaşılır? Zehirli kene ısırmasının belirtileri neler?Kene ısırması belirtileri neler, kene öldürür mü, nasıl çıkarılır? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) - HaberlerKene ısırması belirtileri neler, kene öldürür mü, nasıl çıkarılır? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)Kene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkatli olun - HaberlerKene en çok bu illerde görülüyor! Gitmeden önce dikkatli olunTarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - HaberlerTarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştüEray Karadeniz hangi partiden, kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim oldu? - HaberlerEray Karadeniz hangi partiden, kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...