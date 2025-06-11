Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları

"Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına sahip olan modern beyin cerrahisinin kurucularından Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ölüm haberinin gelmesinin ardından sağlık camiası büyük bir hüzün yaşadı. Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Bakan Memişoğlu, Prof. Dr. Yaşargil'in “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçildiği detayını vererek büyük bir değeri kaybettiğimizin altını çizdi. İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini duyurdu. Ardından birçok kişi Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını ve araştırmalarını merak etmeye başladı. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR, NERELİ?

Gazi Yaşargil, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuştur. Yaşargil, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimine Ankara Üniversitesi'nde başladı.

1944 yılında Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etti. 1945 yılında İsviçre'ye geçerek Basel Üniversitesi'ne devam etti ve 1950 yılında doktorasını burada tamamladı.

GAZİ YAŞARGİL'İN ÇALIŞMA HAYATI

Yaşargil tıp kariyerine Bern Üniversitesi'nde psikiyatri alanında yardımcı doçent olarak devam etti. Ardından Basel Üniversitesi'nde beyin cerrahisi (nöroşirürji) bölümünde görev almaya başladı.

1957-1965 yılları arasında Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde beyin cerrahisi alanında yoğun çalışmalar yapıldı. 1965 yılında doçent unvanını aldıktan sonra, 1965-1967 yılları arasında ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Vermont Üniversitesi'nde, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Peardon Donaghy ile birlikte mikrovasküler cerrahi üzerine araştırmalar yürüttü.

Dünyada modern beyin ve sinir cerrahinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil için 2022 yılında, Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın tavsiyesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adına anma pulu basılan ilk doktor olmuştu.

Prof. Dr. Yaşargil'in 97. doğum gününde kullanıma sunulan anma pulu, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliğine sahipti.