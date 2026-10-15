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Gel Konuşalım neden yok? 15 Ekim yayın durumu açıklandı

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Gel Konuşalım neden yok? 15 Ekim yayın durumu açıklandı
Başlık ResmiGel Konuşalım neden yok? 15 Ekim yayın durumu açıklandı

Gel Konuşalım neden yok merak ediliyor. Programın 15 Ekim Perşembe günü TV8 ekranlarında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Sabah kuşağında programı bekleyenler Gel Konuşalım’ın neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırırken beklenen açıklama da geldi.

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Gel Konuşalım’ın 15 Ekim 2026 Perşembe günkü yayın akışında yer almaması sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. TV8 ekranlarında programı göremeyen izleyiciler sosyal medya hesapları ve güncel yayın akışı üzerinden açıklama ararken programın yayın durumuna ilişkin duyuru da kısa süre içinde paylaşıldı.

GEL KONUŞALIM NEDEN YOK?

Gel Konuşalım, İstanbul’da devam eden yoğun yağışların Ayazağa bölgesinde oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 15 Ekim sabahı gerçekleştirilemedi. Programın sunucularından Nur Tuğba Algül tarafından paylaşılan açıklamada, TV8’in bulunduğu Ayazağa’da yağışların ciddi sorunlara yol açtığı belirtildi.

Gel Konuşalım neden yok? 15 Ekim yayın durumu açıklandı
Başlık ResmiGel Konuşalım neden yok? 15 Ekim yayın durumu açıklandı

15 EKİM GEL KONUŞALIM YAYINLANIYOR MU?

Gel Konuşalım’ın 15 Ekim 2026 Perşembe günkü sabah yayını yapılmadı. Programın resmi sosyal medya hesabında da açıklama paylaşılırken yayının gerçekleştirilememesinin nedeninin Ayazağa bölgesindeki yoğun yağışın oluşturduğu olumsuzluklar olduğu bildirildi. Gel Konuşalım’ın ilerleyen bölümlerinin yayın durumu için TV8’in güncel yayın akışı ve programın resmi sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamalar takip edilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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