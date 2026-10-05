Gel Konuşalım sunucuları, programın yeni sezon tanıtımlarının ardından yeniden gündeme geldi. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda kadro değişirken "Gel Konuşalım sunucuları neden değişti, yeni sunucular kim" merak ediliyor.

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Gel Konuşalım, yeni sezonunda farklı bir sunucu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Programın tanıtımlarında Seray Sever, Hakan Hatipoğlu ve Nur Tuğba Namlı birlikte yer alırken yayın saati de hafta içi her gün 09.00 olarak duyuruldu. Gündem, magazin, özel röportajlar ve güncel gelişmelerin ele alındığı programdaki değişiklik sonrası özellikle Ece Erken'in neden kadroda olmadığı araştırılmaya başlandı.

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI NEDEN DEĞİŞTİ?

Gel Konuşalım'da 2026 yılı boyunca birden fazla sunucu değişikliği yaşandı. Yaz döneminde program Hakan Hatipoğlu ve Hanzade Durmuş'un sunumuyla ekrana gelirken yeni sezon öncesinde kadro yeniden şekillendi. Ece Erken'in yeni dönemde programda yer almaması dikkat çekerken TV8 tarafından bu değişikliğin nedenine ilişkin ayrıntılı ve resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncel gelişmelerde ise Ece Erken'in yerine Seray Sever'in programa dahil olduğu, Nur Tuğba Namlı ile Hakan Hatipoğlu'nun da kadroda yer aldığı görüldü.

Gel Konuşalım sunucuları neden değişti, yeni sunucular kim?

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİM?

Gel Konuşalım'ın yeni sezon sunucu kadrosunda Seray Sever, Hakan Hatipoğlu ve Nur Tuğba Namlı yer alıyor. Programın güncel tanıtımında üç isim birlikte duyurulurken yayınların hafta içi her gün saat 09.00'da TV8 ekranlarında başlayacağı belirtildi.

Seray Sever'in Gel Konuşalım geçmişi de bulunuyor. Sever, programın daha önceki dönemlerinde de sunuculuk yapmıştı. Hakan Hatipoğlu 2026 yaz döneminde programda yer almaya başlarken Nur Tuğba Namlı da önceki sezondan yeni döneme devam eden isim oldu.

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