Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında bu hafta yarışmacı sayısının 4 kişi olması izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmada 5 gelin yerine 4 yarışmacının yer alması üzerine “Gelin Evi neden 4 kişi?”, “5. yarışmacı neden yok?” ve “Öznur Gelin Evi'nden ayrıldı mı?” soruları gündeme geldi.

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Gelin Evi neden 4 kişi, 5. yarışmacı neden yok sorusu programın ilerleyen günlerinde de gündemde yer buldu. Programın sunucusu Buse Varol, eksik yarışmacının nedenini açıklarken yaşanan üzücü gelişmeye ilişkin bilgi verdi. İlk gün yarışan Öznur Gelin'in neden yarışmaya devam etmediği netleşti.

Gelin Evi neden 4 kişi, 5. yarışmacı neden yok? Buse Varol açıkladı!

GELİN EVİ NEDEN 4 KİŞİ, 5. YARIŞMACI NEDEN YOK?

Gelin Evi takipçileri 5. gelinin neden ekranda olmadığını ve yarışmacı sayısındaki değişikliğin arkasında nasıl bir gelişme bulunduğunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama ise programın sunucusu Buse Varol'dan geldi.

Gelin Evi neden 4 kişi, 5. yarışmacı neden yok? Buse Varol açıkladı!

Aktarılan bilgiye göre yarışmanın ilk gününde ev sahipliği yapan Öznur Gelin'in dedesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle programın bu haftaki çekimlerinde 4 yarışmacıyla devam edilmesine karar verildi.

Yaşanan üzücü kayıp nedeniyle yarışmanın planlanan akışında değişiklik yaşanırken, programda yer alan gelinler haftanın kalan bölümlerinde değerlendirmelerini 4 kişi olarak sürdürüyor.

Gelin Evi neden 4 kişi, 5. yarışmacı neden yok? Buse Varol açıkladı!

GELİ EVİ ÖZNUR KAÇ PUAN ALMIŞTI?

Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Öznur Yıldız, programın ilk gününde ev sahipliği yapmıştı. 26 yaşındaki Öznur Yıldız, Vanlı ve 3,5 yıllık evli. Saç ve cilt uzmanı olan yarışmacı, program kapsamında evini ve hazırlıklarını diğer gelinlerin değerlendirmesine sundu. Programın ilk gün yarışmacısı Öznur rakiplerinden toplam 7 puan alarak günü tamamlamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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