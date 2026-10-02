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Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu neden vuruldu, sağlık durumu nasıl?

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Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu neden vuruldu, sağlık durumu nasıl?
Başlık ResmiGelinim Mutfakta Beyhan Öksüzün oğlu neden vuruldu, sağlık durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta programıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlunun Kadıköy'de silahlı saldırıya uğraması gündeme geldi. Olayın ardından saldırının nedeni ve E.Ö.'nün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

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Gelinim Mutfakta'nın tanınan kayınvalidelerinden Beyhan Öksüz, oğlunun silahlı saldırıya uğradığı haberini program çekimleri sırasında aldı. İstanbul Kadıköy'de meydana gelen olayda E.Ö.'ye üç kurşun isabet ederken yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GELİNİM MUTFAKTA BEYHAN ÖKSÜZ'ÜN OĞLU NEDEN VURULDU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Beyhan Öksüz'ün oğlunun vurulduğu olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi. Kadıköy'deki Halitağa Caddesi-Elmalıçeşme Sokak çevresinde taraflar arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine silah kullanıldığı aktarıldı. E.Ö.'nün bacağına üç kurşun isabet etti ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüzün oğlu neden vuruldu, sağlık durumu nasıl?
Başlık ResmiGelinim Mutfakta Beyhan Öksüzün oğlu neden vuruldu, sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Silahlı saldırıda Beyhan Öksüz'ün oğluna üç kurşun isabet etti. Kurşunların bacak ve kalça bölgesine geldiği, E.Ö.'nün olay sonrasında sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı açıklandı. Beyhan Öksüz de oğlunun vurulduğunu Gelinim Mutfakta çekimleri devam ederken öğrendi ve Yeşim Öksüz ile birlikte hastaneye gitti.

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Editör : İREM ÖZCAN
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