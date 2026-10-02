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MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)

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MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)
Başlık ResmiMasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)

MasterChef 1 Ekim 2026 son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme potası heyecanı yaşandı. İzleyiciler, "MasterChef kim kazandı, potaya kim gitti, eleme adayları kim" oldu sorularının cevaplarını araştırıyor.

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MasterChef Türkiye 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 1 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin belirlediği meze konsepti kapsamında tezgah başına geçerken gecenin ilerleyen bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylaması yapıldı. Son bölümün ardından MasterChef eleme adayları, dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden isimler netleşti.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 1 Ekim Perşembe akşamı oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Şefler yarışmacılardan humus, Girit ezmesi, fava, şakşuka, Bombay pilaki, mütebbel, acılı ezme, sicilyano, havuç tarator, vişneli yaprak sarma ve midye pilaki gibi farklı meze çeşitleri hazırlamalarını istedi. Sürenin sonunda yapılan değerlendirmede kırmızı takım rakibinin önüne geçerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)
Başlık ResmiMasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Beyin ana ürünüyle tabakların hazırlandığı mücadelede finale Bahar ve Armağan kaldı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Bahar bireysel dokunulmazlığı kazandı ve haftanın üçüncü eleme adayını belirleme hakkını elde etti.

MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)
Başlık ResmiMasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te 1 Ekim gecesinin üçüncü eleme adayı Şiringül oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, eleme potasına göndermek üzere Şiringül'ün adını söyledi. Mavi takımda daha sonra yapılan eleme oylamasında ise en fazla oyu alan Buse, haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlendi.

MasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)
Başlık ResmiMasterChef kim kazandı, eleme adayları kim oldu? (1 Ekim 2026)

Böylece MasterChef 2026'da haftanın şu ana kadarki eleme adayları Kübra, Ayşe, Şiringül ve Buse oldu. Kübra haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Emre tarafından potaya gönderilmiş, Ayşe ise kırmızı takımın oylaması sonucunda ikinci eleme adayı seçilmişti. 1 Ekim bölümünde Şiringül ve Buse'nin de potaya eklenmesiyle eleme yarışındaki isim sayısı dörde çıktı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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