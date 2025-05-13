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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim
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Gelinim Mutfakta 13 Mayıs Salı günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasından 13 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

13 MayısGelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

13 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

13 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. 

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 1. Resim

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 

13 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi Ezgi oldu.

13  MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

12-16 Mayıs haftasının ilk gününde gelinler "Çilekli Krokanlı Kadayıflı Muhallebi" tarifiyle yarıştı. Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Sahra eksik 2 ceza puanı aldı.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 2. Resim 

13 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Gizem: 15

Beyza: 13

Sahra: 8

12 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Beyza: 21

Ezgi: 18

Sahra: 18

Gizem: 5

13 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

13 Mayıs Gelinim Mutfakta bölüm birincisi Ezgi çeyrek altını sahibi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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