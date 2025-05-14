Gençlere ücretsiz tatil müjdesi! 2025 yaz gençlik kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği yaz kampları için 2025 başvuruları başladı. 12-25 yaş arası gençlere hitap eden kamplar, tamamen ücretsiz olup ulaşım ve sigorta masrafları da devlet tarafından karşılanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru sürecini başlattı.

Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarıyla gençlere unutulmaz bir yaz tatili yaşatmayı hedefleyen program, 12-25 yaş arası tüm gençlere açık. Üstelik ulaşım, konaklama ve sigorta dâhil olmak üzere her şey ücretsiz!

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR, BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2025 Yaz Gençlik Kamplarına başvurular iki aşamalı olarak alınacak:

İlk 5 dönem için son başvuru tarihi: 9 Haziran 2025

Kalan dönemler için son başvuru tarihi: 13 Temmuz 2025

Başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresinden yapılacak. Online başvuru imkânı olmayan gençler, en yakın Gençlik Merkezi’ne giderek başvuru yapabiliyor.

KAMP SÜRESİ VE DÖNEMLERİ

Her kamp dönemi 6 gün sürecek ve erkek-kız grupları ayrı olarak planlanacak. Gençler Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarından sadece birine katılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KATILIM KOŞULLARI

Kamplar tamamen ücretsizdir.

Ulaşım, yemek, konaklama ve sigorta Bakanlık tarafından karşılanır.

Başvurular MERNİS kayıtlarına göre yönlendirilir, ancak alternatif il tercihi yapılabilir.

12-25 yaş arası gençler başvuru yapabilir.

YAŞ GRUPLARI

Mavi (Deniz) Kampları:

12-13 yaş: 2012-2013 doğumlular

14-15 yaş: 2010-2011 doğumlular

Yeşil (Doğa) Kampları:

16-17 yaş: 2008-2009 doğumlular

18-22 yaş: 2003-2007 doğumlular

23-25 yaş: 2000-2002 doğumlular

KİMLERE ÖNCELİK VERİLİYOR?

Aşağıdaki gruplara başvuruda öncelik tanınacak:

Aylık aile geliri 22.104 TL’nin altında olanlar

Gençlik Merkezlerine üye olanlar

Eğitimde başarı belgesi sunanlar

Son 3 yıl başvuru yapıp kampa katılamayanlar

Şehit ve gazi yakınları (başvuruları doğrudan onaylanır)

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar e-genc.gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

İlk 5 dönem sonuçları: En geç 13 Haziran 2025

Sonraki dönem sonuçları: En geç 18 Temmuz 2025