Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da 36.hafta heyecanı!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İspanya La Liga’nın 36.haftasında Getafe-Athletic Bilbao ile deplasmana çıkacak. Heyecanı doruklara çıkaran Getafe-Athletic Bilbao maçının saati ve yayın kanalı merak konusu oldu.
İspanya La Liga’da Getafe Athletic Bilbao ile yarı final maçına çıkacak. Maçın başlamasına saatler kala dev derbinin yayın kanalı gündeme geldi.
GETAFE- ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Getafe-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Milyonların beklediği karşılaşmada iki takım galibiyet için ter dökecek.
GETAFE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Getafe-Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
GETAFE MUHTEMEL 11’LER
Soria, Iglesias, Duarte, Alderete, Rico, Terrats, Milla, Arambarri, Uche, Bernat, Mayoral
ATHLETİCO BİLBAO MUHTEMEL 11’LER
Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Djalo, Sancet, Berenguer, Gurzeta.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi