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Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da 36.hafta heyecanı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da 36.hafta heyecanı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’nın 36.haftasında Getafe-Athletic Bilbao ile deplasmana çıkacak. Heyecanı doruklara çıkaran Getafe-Athletic Bilbao maçının saati ve yayın kanalı merak konusu oldu.

İspanya La Liga’da Getafe Athletic Bilbao ile yarı final maçına çıkacak. Maçın başlamasına saatler kala dev derbinin yayın kanalı gündeme geldi.

GETAFE- ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Getafe-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Milyonların beklediği karşılaşmada iki takım galibiyet için ter dökecek.

Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da 36.hafta heyecanı! - 1. Resim

GETAFE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe-Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da 36.hafta heyecanı! - 2. Resim

GETAFE MUHTEMEL 11’LER

Soria, Iglesias, Duarte, Alderete, Rico, Terrats, Milla, Arambarri, Uche, Bernat, Mayoral

ATHLETİCO BİLBAO MUHTEMEL 11’LER

Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Djalo, Sancet, Berenguer, Gurzeta.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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