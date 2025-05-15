Getafe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga’da 36.hafta heyecanı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 22:00 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 22:01 - Güncelleme:

İspanya La Liga’nın 36.haftasında Getafe-Athletic Bilbao ile deplasmana çıkacak. Heyecanı doruklara çıkaran Getafe-Athletic Bilbao maçının saati ve yayın kanalı merak konusu oldu.

İspanya La Liga’da Getafe Athletic Bilbao ile yarı final maçına çıkacak. Maçın başlamasına saatler kala dev derbinin yayın kanalı gündeme geldi. GETAFE- ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA? Getafe-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Milyonların beklediği karşılaşmada iki takım galibiyet için ter dökecek. GETAFE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA? Getafe-Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. GETAFE MUHTEMEL 11’LER Soria, Iglesias, Duarte, Alderete, Rico, Terrats, Milla, Arambarri, Uche, Bernat, Mayoral ATHLETİCO BİLBAO MUHTEMEL 11’LER Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Djalo, Sancet, Berenguer, Gurzeta. İlgili Haber Espanyol - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da dev derbi!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi