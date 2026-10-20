Gelir Uzman Yardımcısı başvuru takvimi belli oldu. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilecekler. Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, GUY başvuruları hangi tarihler arasında alınacak? GUY başvurusu nasıl yapılır?

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) belirtilen yerlere atanmak üzere, 860 (sekiz yüz altmış) Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını duyurmuştu. "Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu" paylaşıldı. Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.



Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren "Sınava Giriş Belgesi" hazırlanacak.Gelir Uzman Yardımcılığı için önce ön ardından nihai başvurular alınacak.



GİB 860 Gelir Uzman Yardımcılığı başvuruları başladı! GUY başvurusu nasıl yapılır?

GUY BAŞVURUSU TARİHLERİ

Sınava ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 30 Ekim - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. 30 Ekim - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 6 Kasım 2026 tarihi olacaktır.

Ön başvuru aşamasında ve nihai başvuru aşamasında, henüz mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek. Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



-Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.



- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,



-ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,



- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.

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