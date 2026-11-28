Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre, GİB bünyesinde avukat, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli olmak üzere farkı branşlarda 138 personel alımı yapacak. İşte GİB personel alımı ilanı başvuru tarihleri ve şartlarına dair bilgiler...

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Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek üzere beş ayrı branşı içeren toplam 138 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 2 Aralık 2026 Çarşamba günü başlayıp 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek.

GİB personel alımı ilanı ile başvuru tarihleri ve branş dağılımı açıklandı!

BRANİ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

En yüksek kontenjan 45 kişiyle destek personeli (hizmetli) kadrosuna ayrıldı. Sözleşmeli personel alımı kapsamında ayrıca 27 şoför ve 23 tekniker istihdam edilecek.

Avukat pozisyonu için 22, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 21 sözleşmeli personel alınacak. Beş unvanın toplamı 138 kişiyi buluyor.



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