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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? 181. bölüm tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? 181. bölüm tarihi
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Gönül Dağı 181. yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Sezon finaline geri sayan dizi her hafta cumartesi günleri ekrana geliyor. TRT 1'de Gönül Dağı yerine bu akşam PSG - Inter Şampiyonlar Ligi finali yayınlanıyor. Gönül Dağı 181. bölüm tarihi belli oldu.

TRT 1'de her cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri Gönül Dağı yeni bölüm, 181. bölüm ne zaman araştırıyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi final maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanması nedeniyle dizinin yeni bölümü ekrana gelmiyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU?

Gönül Dağı, 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı TRT 1 yayın akışında yeni bölümüyle yer almıyor. Saat, 22.00’de yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi FinaliPSG-Inter maçının yayın akışında yer alıyor.

TRT 1’in 31 Mayıs 2025 yayın akışına göre, Gönül Dağı’nın saat 20:00’de tekrar bölümü ekrana gelecek yeni bölüm ise bu hafta izleyiciyle buluşamayacak. Gönül Dağı ve TRT 1 resmi hesaplarından dizinin yeni bölümü 7 Haziran Cumartesi günü ekrana gelecek.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? 181. bölüm tarihi - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı’nın 181. yeni bölümü, 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20ç00’de TRT 1’de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmaması, dizinin yayın takviminde bir haftalık ertelemeye neden oldu. Yeni bölümde, amcaoğullarının Almanya’daki TVR Havacılık projesi için aldığı müjdeli haber ve bu süreçte Veysel ile Ramazan arasında yaşanan gerilim öne çıkacak.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? 181. bölüm tarihi - 2. Resim

GÖNÜL DAĞI 181. BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı’nın 181. bölümü, 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin 31 Mayıs’taki yayın akışındaki değişiklik nedeniyle dizi bir haftalık aranın ardından hayranlarını ekran başına toplayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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