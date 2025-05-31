PSG - Inter ilk 11 belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu heyecanla bekleniyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler sezonun dev final mücadelesine çevrildi. Almanya’nın Münih şehrinde Allianz Arena’da sahne alacak dev karşılaşmada, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya devi Inter kozlarını paylaşacak. PSG - Inter ilk 11 maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

PSG - INTER İLK 11 (MUHTEMEL)

Paris Saint-Germain (PSG): Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia

Inter: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram

PSG - INTER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

PSG - Inter maçı saat 22.00’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Münih’teki tarihi kapışmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını yine Romanya’dan Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

İlgili Haber Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? UEFA para ödülleri

PSG İLK KEZ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hedefiyle bir kez daha finale yükselmenin heyecanını yaşıyor. Fransız devi daha önce yalnızca 2020 yılında final oynamış ve Bayern Münih’e 1-0 mağlup olarak kupayı ellerinden kaçırmıştı.

Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG bu sezon oynadığı güçlü futbol ve yıldız isimleriyle dikkat çekerken kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

INTER 2010’DAN SONRA YENİDEN ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Inter, Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl aranın ardından yeniden zafere ulaşmanın eşiğinde. 2010 yılında Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan mavi-siyahlılar geçen sezon finalde Manchester City’ye 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sezon ise teknik direktör Simone Inzaghi önderliğinde finale yükselen Inter, tarihi başarıyı yeniden yakalamanın eşiğinde.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇİYOR

Finalde mücadele edecek olan Hakan Çalhanoğlu Türk futbolu adına bir ilke imza atacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu bu kez ikinci kez finalde sahaya çıkacak.

Milli futbolcumuz UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez forma giyen ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Hakan’ın performansı, Inter’in orta sahadaki en kilit isimlerinden biri olacak.

PSG VE INTER İLK KEZ RESMİ MAÇTA KARŞILAŞIYOR

Finale dair dikkat çeken bir diğer detay ise Paris Saint-Germain ile Inter’in şimdiye kadar resmi maçlarda hiç karşılaşmamış olması. Bu akşamki mücadele iki takım arasındaki ilk resmi karşılaşma olacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi finali bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Allianz Arena’da oynanacak dev final saat 22.00'de başlayacak.