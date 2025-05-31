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Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu ilk 11&#039;de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en kritik gecesi futbolseverlerle buluşuyor. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan "Devler Ligi" finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter kozlarını paylaşacak. Mücadele, Almanya'nın futbol mabedi Allianz Arena’da gerçekleşecek. 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligibüyük final heyecanı merakla bekleniyor. 2024-2025 sezonunun final karşılaşmasında, İtalya'nın köklü kulübü Inter ile Fransa'nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak.

2025 Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih şehrinde Allianz Arena'da oynanacak. Finalin başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı. 

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? - 1. Resim

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Tecrübeli hakeme, Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakemler olarak eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro üstlenecek.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? - 2. Resim

PSG - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2025 Şampiyonlar Ligi finali futbolseverler için büyük bir heyecana sahne alacak. PSG - İnter maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak olan PSG - Inter final maçı hem ekran başındaki izleyicilere hem de stadyumda yer alacak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? - 3. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ, OYNAYACAK MI?

Inter'in tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu 2025 Şampiyonlar Ligi finalinde sahadaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlamasında kilit bir rol üstlenen milli oyuncu, bu akşamki mücadelede ilk 11’de başlaması beklenen isimler arasında yer alıyor. 

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de! 2025 Şampiyonlar Ligi finali PSG - İnter maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? - 4. Resim

PSG - İNTER MUHTEMEL İLK 11

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Inter: Yann Sommer, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Marcus Thuram, Lautaro Martínez

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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