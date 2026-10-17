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Gönül Dağı Zehra kim, Esila Umut hangi dizilerde oynadı?

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Gönül Dağı Zehra kim, Esila Umut hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiGönül Dağı Zehra kim, Esila Umut hangi dizilerde oynadı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 7. sezonunda hikayeye dahil olan Zehra karakteri, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılan Esila Umut'un hayatı, yaşı, memleketi ve daha önce rol aldığı yapımlar araştırılıyor.

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Gönül Dağı Zehra kim merak ediliyor. Daha önce tarihi dönem dizilerinden dram yapımlarına kadar farklı projelerde görev alan Esila Umut'un biyografisi ve oynadığı diziler araştırılmaya başlandı.

GÖNÜL DAĞI ZEHRA KİM?

Gönül Dağı dizisindeki Zehra karakterini oyuncu Esila Umut canlandırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 7. sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan Umut, yeni karakterlerden biri olarak hikayede yer almaya başladı.

ESİLA UMUT KİMDİR?

Esila Umut, 2001 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Umut, ilk televizyon deneyimlerinden birini 2015 yılında yayınlanan Sevdam Alabora dizisiyle yaşadı. Ardından 2016 yapımı Kardeşim Benim filminde rol alarak sinema alanında da kamera karşısına geçti. Esila Umut'un televizyon izleyicileri tarafından tanınmasını sağlayan projelerden biri ise Ufak Tefek Cinayetler oldu. Oyuncu, 2017-2018 yılları arasında yayınlanan dizide Pelin karakterinin gençliğini canlandırdı.

Gönül Dağı Zehra kim, Esila Umut hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiGönül Dağı Zehra kim, Esila Umut hangi dizilerde oynadı?

ESİLA UMUT OYNADIĞI DİZİLER

Gönül Dağı (2026)

Yasak Aşkın Günahı (2026)

Mehmed: Fetihler Sultanı (2024-2025)

Bir Derdim Var (2023)

adaleTT (2023)

Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023)

Akrep (2020-2021)

Payitaht Abdülhamid (2019-2020)

Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018)

Sevdam Alabora (2015)

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Editör : İREM ÖZCAN
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