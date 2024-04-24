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Google çerez uygulaması kaldırma kararını erteledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Google çerez uygulaması kaldırma kararını erteledi

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Google, dijital reklam sektöründe önemli bir değişiklik yapmayı planladığı çerez uygulamasını kaldırma kararını erteledi. Üçüncü taraf çerezlerinin belirlenen tarihte kaldırılmayacağı açıklandı, bu durum 600 milyar dolarlık online reklam sektöründe etkili olacak. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle...

Google, dijital reklam sektöründe önemli bir değişiklik yapmayı planladığı çerez uygulamasını kaldırma kararını ertelediğini duyurdu. Bu kararın sektöre etkisi oldukça büyük olacak, zira Google'ın hakim olduğu Chrome web tarayıcısında yapılan değişiklikler, online reklam sektöründe dönüşüme neden olabilir. Ancak son duyuruyla, üçüncü taraf çerezlerinin belirlenen tarihte kaldırılmayacağı açıklandı.

Google çerez uygulaması kaldırma kararını erteledi - 1. Resim

GOOGLE ÇEREZLER KALDIRILACAK MI?

Google, çerezleri kaldırma kararını, sektörden, düzenleyicilerden ve geliştiricilerden gelen farklı geri bildirimleri uzlaştırmakla ilgili yaşadığı zorluklar nedeniyle ertelediğini belirtti. Bu karar, şirketin yıllardır süregelen tüketici gizliliğini iyileştirme çabalarında bir gerileme olarak görülebilir. Üçüncü taraf çerezleri, kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını takip etmek için kullanılıyor ve dijital reklamcılığın temelini oluşturuyor.

Google'ın çerezleri kaldırma kararı, reklamverenler tarafından merakla bekleniyordu. Çünkü Google Chrome, internet trafiğinin büyük bir kısmını yönlendiren önemli bir platform olması sebebiyle reklamverenler için önemli bir araç konumunda. Ancak şirketin bu kararı ertelemesi, sektördeki belirsizliği artırdı.

Google çerez uygulaması kaldırma kararını erteledi - 2. Resim

GOOGLE ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER KALKTI MI?

Üçüncü taraf çerezlerinin kaldırılması, pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçme ve reklamları hedefleme gibi alanlarda büyük bir değişikliğe neden olabilir. Google'ın ertelediği bu karar, dijital reklam sektöründe geleceğe dair belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

Google'ın duyurusu, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun açıklayacağı durum raporundan önce geldi. Google'a önerilen değişikliklerin yeterince ilerlemediğine dair bilgi, şirketin kararını etkileyebilir. Google, onay alması halinde çerezleri 2025 yılında aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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