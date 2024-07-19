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Google Haritalar radar bilgisi artı işaretinden aktif ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google Haritalar radar bilgisi artı işaretinden aktif ediliyor
Google Haritalar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2019 yılından beri yurt dışında kullanıma açık olan Google Haritalar'ın radar özelliği Türkiye'de de kullanıma açıldı. Artık Google Haritalar yoldaki radarları, kazaları, yol çalışmalarını ve istop etmiş araçları gösterecek.

Dünyanın en popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar'a yeni bir dizi özellik ekleniyor.

2019 yılında yurt dışında kullanıma sunulan ve artık Türkiye'ye gelecek olan özellik sayesinde sürücüler radarları, kazaları, yol çalışmalarını, istop etmiş araçları ve kapalı araçları uygulama üzerinden görebilecek. 

Kullanıcılar tarafından Google Haritalar radar özelliğinin nasıl aktif edildiği merak ediliyor.

GOOGLE HARİTALAR RADAR BİLGİSİ ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Google Haritalar, radar bilgisi özelliği platformun yalnızca uygulamasında bulunuyor.

Tarayıcıdan platforma giriş yapıldığında özellik kullanılamıyor.

Sürücülerin uygulamayı telefonlarına indirip giriş yaptıktan sonra gitmek istedikleri konumu girmeleri gerekiyor.

Google Haritalar radar bilgisi artı işaretinden aktif ediliyor - 1. Resim

Daha sonra sürücüler mavi renkli "Başla" butonuna basmalılar.

Bu adımları tamamladıktan sonra sürücüler sağ tarafta bulunan "+" işaretine tıklayıp "Hız Tuzağı" yazan bildiriyi aktif etmeliler. 

Google Haritalar radar bilgisi artı işaretinden aktif ediliyor - 2. Resim

Aynı şekilde buradan kaza, istop etme, yol çalışması ve kapalı şerit gibi bildirileri de harita üzerinden aktif edilebiliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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