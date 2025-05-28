Google Veo 3 nedir, ücretli mi? Yapay zeka ile video oluşturma

Google'ın yapay zeka alanındaki yenilikleri sınır tanımıyor. Google Veo 3, Türkiye dahil 71 ülkede kullanıma açıldı. Metin ve görsel komutlarıyla ultra gerçekçi videolar ve senkronize sesler üreten Veo 3 ücreti ve kullanım detayları merak ediliyor.

Google, 2025 I/O etkinliğinde tanıttığı Veo 3 ile yapay zeka dünyasına yeni bir soluk getirdi. Türkiye’de de kullanıma sunulan bu ileri düzey video üretim aracı, metin veya görsel komutlarla 4K’ya kadar yüksek kaliteli videolar ve senkronize sesler oluşturabiliyor. Google Veo3 nedir, ücretli mi merak ediliyor.

GOOGLE VEO 3 NEDİR?

Google Veo 3, Google DeepMind tarafından geliştirilen ve 2025 Google I/O etkinliğinde tanıtılan son teknoloji bir yapay zeka video üretim aracıdır.

Metin veya görsel komutlarla 1080p’den 4K’ya kadar yüksek çözünürlüklü videolar üretebilen bu model, gerçekçi görsellerin yanı sıra senkronize diyaloglar, ortam sesleri ve müziklerle dikkat çekiyor.

Veo 3, sinematik kamera açıları, zaman atlamaları ve fiziksel hareket doğruluğu gibi özellikleriyle, video üretimini profesyonel ekiplere ihtiyaç duymadan herkes için erişilebilir hale getiriyor.

Özellikle içerik üreticileri, eğitimciler ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanan Veo 3, önceki model Veo 2’ye kıyasla görsel kalite ve ses entegrasyonunda büyük bir sıçrama sunuyor.

Kısa videolar (genellikle 8 saniye) üreten bu araç, sosyal medya içerikleri, reklam filmleri veya eğitim materyalleri gibi geniş bir kullanım yelpazesine sahip.

Google’ın Gemini Ultra modeli üzerine inşa edilen Veo 3, karmaşık komutları anlayarak kültürel veya duygusal nüansları videolara yansıtabiliyor. Ancak şu an için sadece İngilizce ses çıkışı desteklenirken diğer diller için çalışmalar devam ediyor.

GOOGLE VEO 3 ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Google Veo 3, ücretlidir. Erişim için Google AI Pro veya Ultra aboneliklerinden birine sahip olmak gerekiyor. Türkiye’de Google AI Pro planı aylık 719,99 TL (ilk ay ücretsiz), Google AI Ultra planı ise aylık 8.999 TL (ilk üç ay için 4.499,99 TL) olarak fiyatlandırılıyor.

Ultra plan, 12.500 kredi ile ayda yaklaşık 83 yüksek kaliteli video üretimine imkan tanırken Pro plan 1.000 kredi ve 10 video üretimiyle sınırlı bir deneme paketi sunuyor.

Ultra plan, Veo 3’ün yanı sıra Gemini 2.5 Pro, Flow, NotebookLM ve 30 TB bulut depolama gibi ek özellikler sunarak değeri artırıyor. Denemek isteyenler için ilk bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuyor.

GOOGLE VEO 3 NASIL KULLANILIR?

Google Veo 3’ü kullanmak için öncelikle bir Google hesabıyla oturum açmanız gerekiyor. Ardından, Google AI Pro veya Ultra aboneliği satın alarak Gemini uygulaması veya web arayüzü üzerinden Veo 3’e erişebilirsiniz.

Kullanıcılar, “Yeni Video” seçeneğini tıklayarak metin veya görsel komutlarla video içeriğini tanımlıyor. Örneğin, “Gün batımında dalgaların çarptığı bir sahil” gibi bir metin girebilir veya bir görsel yükleyerek tarz belirtebilir.

Video süresi, çözünürlük ve ses dili gibi ayarlar seçildikten sonra “Oluştur” butonuna basılarak video üretimi başlatılıyor.

Veo 3, Google’ın Flow platformuyla entegre çalışarak daha karmaşık projeler için gelişmiş düzenleme seçenekleri sunuyor.