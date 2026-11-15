İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 81 il ve KKTC’deki toplam 130 sınav merkezinde 15 Kasım 2026 tarihinde tamamlanacak. Son oturumların sona ermesine kısa bir süre kala gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan öğrenciler, yanıtlarını kontrol ederek alacakları puanı tahmin etmek istiyor. Peki, tarih belli mi? AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları kısa bir süre sonra tamamlanmış olacak. Adaylar, sınavda sorumlu oldukları her ders için çoktan seçmeli 20 soruyu cevaplamaya çalışıyor. Öğrenciler, AKSİS üzerinden AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" sekmesindeki "Sınav Kitapçığı" bölümünden sorulara ulaşabilecek.

AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Gözler soru cevap duyurusunda... AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında, başarı notunun hesaplanmasındaki farklılık nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

ARA SINAVLARIN DEĞERLENİRMEYE ETKİSİ

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavı sonuçlarının ise %70'tir.

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